Wójtowie i burmistrzowie o remoncie i rozbudowie portu w Ustce

W zorganizowanym w Ustce Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego uczestniczyli włodarze wszystkich gmin, a także m.in. senator Kazimierz Kleina, poseł Marek Biernacki, Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., czy Maciej Karaś, prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce.

Konwent podjął stanowisko wspierające plany rozbudowy portu w Ustce, które zostanie przesłane do władz centralnych. Samorządowcy uznali, że rozbudowa portu morskiego w Ustce jest jedną z najważniejszych inwestycji o znaczeniu strategicznym dla Pomorza Środkowego.

„Stan techniczny portu w Ustka jest bardzo zły, a stan falochronów – elementu najbardziej narażonego na warunki pogodowe – jest w stanie katastrofalnym. Falochrony zostały zbudowane w 1911 roku. Technologia ich budowy nie pozwala na kompleksowy remont i kwalifikuje je do odbudowy. Ich obecny układ i przekrój nie chroni wnętrza portu przed falowaniem podczas sztormów. W pobliżu portu Ustka przebiega około 20 tras żeglugi morskiej, co przekłada się na wzmożoną aktywność służb Ratownictwa Morskiego i potrzebę ciągłej gotowości portu do udzielenia pomocy” - piszą w przyjętym stanowisku.