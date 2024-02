Jak nie dać złapać się w sieci i nie zostać smombie? Słupscy policjanci o cyberpułapkach

- Słupscy policjanci realizują projekt edukacyjny „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”, który pilotażowo wprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Jest on skierowany do uczniów wybranych klas VIII szkół podstawowych, a głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w kwestiach ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji.

Projekt edukacyjny jest realizowany w roku szkolnym 2023/2024. W związku z tym policjanci prowadzą spotkania edukacyjno-profilaktyczne, podczas których informują uczniów o konkursie na spot edukacyjny pod hasłem „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”.

- Takie spotkanie przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną. Asp. Kamila Koszałka wspólnie z uczniami klas VIII wyliczała wady i zalety funkcjonowania w cyberprzestrzeni - relacjonuje Jakub Bagiński. - Uczestniczącej w spotkaniu młodzieży zdecydowanie łatwiej było wymienić pozytywne aspekty korzystania z internetu, a wskazanie konkretnych zagrożeń wymagało od nich głębszego zastanowienia. Jednak to właśnie one podlegały szczegółowej analizie i to głównie na nich skupiła się policjantka. Wyjaśniła uczniom, czym jest cyberprzemoc, cyberprzestępstwo, phishing, sexting, hejt i określenie smombie, czyli neologizm powstały z połączenia nazw smartfon i zombie, określający osobę, która idąc ulicą jest tak pochłonięta tym, co widzi na ekranie smartfona, że nie zwraca uwagi na otoczenie, a także kiedy zachowanie młodego człowieka może doprowadzić do konfliktu z prawem i mieć wpływ na jego przyszłość.

Na koniec asp. Kamila Koszałka przekazała adresy i numery telefonów instytucji udzielających młodym ludziom pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. W związku z realizowanym projektem każdy uczeń otrzymał upominek w postaci podstawki na smartfona oraz ładowarki USB.