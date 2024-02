Jak zwierzęta okazują sobie miłość? Mają na to sposoby. Walentynki w lesie

Myślicie, że tylko ludzie mają licencję na podryw? Nic z tych rzeczy! Sposoby zwierząt na zaprezentowanie swojego wdzięku są znacznie bardziej spektakularne. Co więcej, każdy gatunek ma swój własny

- Myślicie, że tylko ludzie mają licencję na podryw? Nic z tych rzeczy! Sposoby zwierząt na zaprezentowanie swojego wdzięku są znacznie bardziej spektakularne. Co więcej, każdy gatunek ma swój własny - przekonują leśnicy.

Leśnicy przekonują, że i zwierzęta potrafią okazywać sobie miłość. - U niektórych gatunków gorący czas godów trwa w najlepsze, a u innych nadejdzie już wkrótce. W związku z zewem natury, który nakazuje stworzeniom się rozmnażać, wykazują one również pewne zachowania seksualne, które do rozpłodu mają doprowadzić - opowiadają leśnicy Lasów Państwowych na swojej stronie internetowej.

Rykowisko

- Podczas rykowiska jesienne lasy rozbrzmiewają rykiem jeleni zabiegających o względy partnerek - opisują leśnicy. - Te niezbyt głośne w ciągu roku zwierzęta mają w tym czasie w swoim arsenale niemały repertuar sygnałów – w ten sposób oznaczają terytorium i pokazują siłę. Łanie również dołączają do koncertów. Z kolei latem z lasów dobiegają popiskiwania saren, nieco przypominające ptasie śpiewy. Kozy przywabiają do siebie samce, te zaś odstraszają potencjalnych rywali szczekaniem. Zwabiony koziołek rozpoczyna pogoń za uciekającą samicą – co ciekawe, miłosna gonitwa odbywa się w ciszy. Jednak królem amorów jest borsuk. Ten z pozoru stateczny zwierzak odbywa gody w lecie. W tym czasie wydaje z siebie przejmujące odgłosy, podobne do histerycznego płaczu dziecka. Taki dźwięk słyszany o zmroku głęboko w lesie może przestraszyć każdego.

Do ostatniej krwi

Parkoty zajęcy zaczynają się zwykle pod koniec zimy. To chyba jedyny moment, gdy zające skupiają się w towarzystwie. Samce zaczynają rozgrzewkę, samice grzecznie się przyglądają. Najpierw gachy gonią się nawzajem, zmieniają kierunki, goniący staje się gonionym i odwrotnie. Zaczepiają się, przekomarzają. Potem dobierają się w pary według możliwości, wielkości, wagi i siły. Skaczą sobie do oczu i wymierzają mocne uderzenia tylnymi łapami. Walczą o swoją wybrankę i nie raz kończy się to naderwanym uchem. Po wygranej walce zgarniają nagrodę - samiczkę.

Czas na pojedynek

Podczas rykowiska samce jeleni (byki) wydają głośne odgłosy, których celem jest zwabienie partnerek, odstraszenie konkurenta lub wezwanie do walki. Najbardziej ceniony w hierarchii rykowiska jest byk stadny, który z wielkim zaangażowaniem broni swoich łań. Donośnym głosem daje do zrozumienia konkurentom, że nie ma ochoty rezygnować ze swojej pozycji. Wśród pozostałych byków nie brakuje jednak śmiałków, którzy chcą zawalczyć o względy łań. Dlatego między samcami niejednokrotnie dochodzi do walki. Byki splatają się swoimi porożami i z ogromną siłą próbują wykręcić głowę rywala. Ten, który zwycięży przejmuje gromadę łań, zaś przegrany musi pogodzić się z poniesioną porażką i oddalić się.

Śmierć dla "szczęśliwego zwycięzcy"

- W ciepły wiosenny dzień królowa-matka pszczół wydostaje się z matecznika i odbywa lot godowy - opowiadają znawcy lasu. -Dzięki feromonom wydziela specjalny zapach wabiący trutnie. W locie odbywa się kopulacja, w której bierze udział 10-30 trutni. Każdy z nich chce zapewnić przetrwanie swojemu DNA, dlatego u zwycięzcy dochodzi do wynicowania na zewnątrz i utraty części aparatu kopulacyjnego w trakcie zbliżenia (zostaje on przez pewien czas w ciele samicy). Cały akt jak i drastyczne dla samców jego zakończenie sprawia, że tracą one bardzo dużo energii i wkrótce po kopulacji umierają.

Nietypowe zaloty

Pająk darownik szczelnie opakowuje jedwabną nitką jeszcze żywego owada, zmieniając jego kształt w okrągłą kulkę, przypominającą kształtem i kolorem kokon jajowy pająków, który samica troskliwie nosi przez kilka tygodni. Samiec nosząc za samicą taki podarunek, rozbudza w niej instynkt macierzyński i dzięki temu zostaje szybko wybrany przez samicę i zachęcony do kopulacji.

Wideo Strefa Biznesu: Jakich benefitów oczekują polscy pracownicy?