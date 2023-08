Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc!

Weekend w Słupsku upłynął w klimacie rocka. W sobotę na scenie pod słupskim ratuszem zaprezentowały się kapele rockowe ze Słupska, regionu, ale nie tylko. Były wśród nich grupy istniejące od 30 lat, ale także zupełnie nowe z młodymi artystami dopiero wkraczającymi na muzyczną scenę. Przegląd kapel miał formę konkursu, gdyż artyści walczyli o cztery tysiące złotych nagrody na nagranie w profesjonalnym studiu. Zwycięzca w nagrodę mógł wystąpić jako suport przed gwiazdą wieczoru - kultowym zespołem Jary Oddział Zamknięty.

Koncert finałowy odbył się w niedzielę. Rozpoczął go występ zespołu Nerw, który zdobył wyróżnienie. Po nich na scenie pojawił się State Control, który ma już wiernych fanów w Słupsku.

Kolejny na scenie pojawił się rewelacyjny zespół ze Słupska H.Lucyna. A H.Lucyna - to coś więcej niż sama muzyka. To projekt dźwiękowo-wizualny. Oprócz oprawy muzycznej ważna jest tu tajemnicza, niekiedy mroczna sceneria steampunkowa. Artyści wystąpili w maskach. Ich występ to także światła, dymy i pokazy pirotechniczne. Zespół zagrał utwory ze swojej płyty „Człowiek maszyna” utrzymane w klimacie alternatywnego rocka.