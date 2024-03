Koncert pełen zadumy i muzyka z bajek Disneya. Zaprasza słupska filharmonia

Msza żałobna

Koncert Disneya

Magiczny świat bohaterów animowanych filmów Walta Disneya fascynuje widzów na całym świecie. Stworzona przez słynnego wizjonera wytwórnia od dekad opowiada niezwykłe historie, urzeka uniwersalnym przesłaniem, perfekcyjną animacją i piękną muzyką. Wiele z animowanych filmów tej wytwórni doczekało się także adaptacji scenicznej w formie musicalu. Słynny Broadway już od trzydziestu lat gości Disneya i jego magię na swoich scenach. Na niedzielnym koncercie w słupskiej filharmonii, który zacznie się o godzinie 12, główną rolę, co oczywiste, odegra muzyka towarzysząca bajkowym opowieściom na ekranie.

- Chcemy ukazać jej wartość artystyczną, ogromny urok i siłę oraz zachęcić słuchaczy do dalszych podróży w świat muzyki i musicalu - piszą organizatorzy. - Do dziś jednym ze stałych, ważnych elementów filmów, do których sam Walt Disney przywiązywał szczególną uwagę, jest piosenka. W adaptacjach scenicznych piosenki zyskują nowe aranżacje. Mamy nadzieję, że wiele z nich będzie niespodzianką zarówno dla młodego, jak i dorosłego, od lat znającego ten repertuar, odbiorcy. W bajeczną, muzyczną podróż zabiorą nas najlepsi polscy musicalowi aktorzy, wcielający się w postacie bohaterów animowanych filmów nie tylko podczas naszego koncertu, ale także użyczający głosu w polskich wersjach disneyowskich produkcji. W barwnych muzycznych interpretacjach znanych bajkowych przebojów wspierać ich będzie orkiestra, która wykona na nowo zinstrumentowane broadwayowskie i filmowe partytury.

Wystąpią: Anastazja Simińska – śpiew, Marcin Franc – śpiew, Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, Lechosław Nowak – dyrygent, prowadzący.