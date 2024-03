Jazda po Słupsku po pijanemu z dożywotnimi zakazami. Obywatelskie zatrzymanie pirata drogowego

Jazda wężykiem zaczęła się w Słupsku, skończyła w gminie Kobylnica. Na szczęście nic nikomu się nie stało, a dzięki czujności mieszkańca Kobylnicy potencjalny zabójca drogowy został zatrzymany.

- O podejrzanej jeździe, która stwarzała zagrożenie dla innych uczestników ruchu, funkcjonariuszy poinformował świadek, który następnie wykorzystał bezpieczny moment i zabrał kierowcy kluczyki – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - 51-latek z powiatu kartuskiego usłyszał zarzuty w związku z popełnionymi przestępstwami, za które grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W piątkowe przedpołudnie do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęło zgłoszenie od kierowcy o podejrzanie zachowującym się na drodze innym kierującym.

- Według relacji świadka kierowca opla miał problem z utrzymaniem toru jazdy, przez co stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Zgłaszający pojechał za oplem i cały czas miał go w zasięgu wzroku. Gdy tylko nadarzyła się okazja, aby bezpiecznie uniemożliwić podejrzanemu kierowcy dalszą jazdę, wykorzystał moment, kiedy opel zatrzymał się, podszedł do samochodu i zabrał kierowcy kluczyki. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci słupskiej drogówki – relacjonuje Jakub Bagiński. - Mundurowi przeprowadzili badanie alkomatem, które potwierdziło, że kierowca opla jest pijany. Urządzenie wskazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu 51-latka w policyjnym systemie informacyjnym mundurowi ustalili, że ma cztery aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dwa obowiązujące dożywotnio.