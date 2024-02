Jezioro Modła występuje z brzegów. Rzeczki i rowy przepełnione. Woda zalewa okoliczne pola

Po roztopach i ulewach jezioro Modła ma dwukrotnie większą powierzchnię. Przepełnione są rzeczki, cieki i rowy. We wtorek został przerwany wał przy rzece Pogorzeliczce. Gmina Ustka alarmuje, że potrzebny jest remont wałów przeciwpowodziowych. A to inwestycja za dziesiątki milionów złotych.

Przepływowe jezioro Modła w zachodniej części gminy Ustka nie daje sobie rady z nadmiarem wód roztopowych i deszczu. Sytuacja zaostrzyła się już w styczniu. Wówczas zostały rozłożone rękawy przeciwpowodziowe. Kilka dni temu woda nieco opadła, ale we wtorek został przerwany wał przy Pogorzeliczce. A stan wody w niewielkiej rzeczce wynosił aż 2,9 metra. Ziemia nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości opadów. - Zalane są pola i łąki. Na Modle poziom wody podniósł się do tego stopnia, że obszar jeziora powiększył się dwukrotnie, przepełnione są rowy i rzeczki Pogorzeliczka i Potena – mówi Anna Sobczuk Jodłowska, wójt Gminy Ustka. - We wtorek najtrudniejsza sytuacja panowała w Lędowie, Modle i Duninowie, gdzie woda dała się we znaki najmocniej. W Zaleskich woda również stanowi poważne zagrożenie. Przepusty, zarówno gminne, jak i powiatowe, często okazują się niedrożne, a rowy nie mogą pomieścić nadmiaru wód. Drogi są przesycone wodą, a w niektórych przypadkach woda płynie po nich lub do nich dochodzi. Wciąż alarmująco wysoki poziom wód odnotowujemy na jeziorze Modła. Woda pojawia się na posesjach, wiele piwnic zostało zalanych.

We wtorek po południu sytuacja stała się dramatyczna. Wieczorem strażacy już pędzili w te rejony na sygnałach.

- Po przerwaniu wału uruchomiłam sztab zarządzania kryzysowego i wysłałam meldunki do starosty i wojewody. Diagnozowaliśmy teren. Rękawy były nienaruszone. W lokalizacji zagrożenia pomógł nam film mieszkańca. Jednak postanowiliśmy nie zatykać tej wyrwy w wale przy Pogorzeliczce, ponieważ nurt jest zbyt silny, co mogłoby pogorszyć sytuację - mówi wójt. - Co dwie godziny monitorujemy stan wód. W środę rano poziom wody na Pogorzeliczce obniżył się i wynosił 2,45 metra.

Pomagają w tym strażacy

- Na razie sytuacja jest stabilna – mówi mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. - We wtorek wieczorem w rejon rzeki Pogorzeliczki został wysłany jeden zastęp PSP i powiatowy oficer operacyjny. W okolicy przerwanego wału woda zalewała łąki i pola. Na szczęście domy nie były zagrożone. Sytuację co dwie będzie godziny monitorują strażacy z OSP Duninowo.

Tymczasem w poniedziałek wójt Anna Sobczuk-Jodłowska spotkała się z przedstawicielami Wód Polskich w Koszalinie.

- Omówiliśmy wpływ zmian klimatycznych na obszar Rezerwatu Jeziora Modła oraz na realne zagrożenie powodziowe, które stanowi szczególnie poważne ryzyko dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości rolnych w obrębach Duninowa, Lędowa, Modła, Modlinka i Zaleskich – mówi wójt. - Konieczne jest podwyższenie i umocnienie wałów przeciwpowodziowych. Na to potrzebne są dziesiątki milionów złotych. Ustaliliśmy, że zostanie uruchomiona procedura zmierzająca do uzyskania decyzji środowiskowej, która pozwoli na umocnienie otaczającego jezioro kluczowego wału C, który znajduje się najbliżej Duninowa. Wójt zapowiada też konsultacje z mieszkańcami w celu omówienia konkretnych działań, aby zminimalizować ryzyko. Natomiast w związku z bardzo wysokim stanem wód i występującymi podtopieniami gospodarstw rolnych gmina prosi o przekazywanie informacji dotyczących zalania gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk, pastwisk na adres mailowy [email protected] lub telefonicznie 59 815 24 00. Dane te niezbędne są do przekazania Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.