Słupia ponownie przekroczyła stany alarmowe. Woda wdarła się na ulicę Partyzantów [ZDJĘCIA]

Choć to nie pierwszy raz tej zimy, gdy Słupia przekroczyła stan alarmowy, to mieszkańcy nie powinni sytuacji bagatelizować. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje, aby zachować ostrożność. Tak wysoki stan wody może utrzymać się przez kilka najbliższych dni.

- Może być niebezpiecznie. Lepiej nie zbliżać się do rzeki. Mogą występować podsiąki. Cały czas spływa woda opadowa. W związku z tym wydane zostały już wczoraj ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. Obowiązują do 10 lutego, ponieważ ten stan będzie się utrzymywał. Zlewnia całej Słupi jest przesączona wodą. Wilgotność gleby jest na wysokim poziomie – od 75 do 100 proc. Gleba nie może przyjąć już więcej wody. Dawno nie było takich map – zazwyczaj mówiliśmy o suszy i o problemach z za małą ilością wody i mapy pokazywały, że ta wilgotność jest za niska. Teraz one są wręcz niebieskie – mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.