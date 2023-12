Józef Hoffmann - powstaniec, bankowiec, ustczanin. IPN zadbał o nowy nagrobek bohatera

Józef Hoffmann przed wojną był poznańskim bankowcem. W czasie okupacji Niemcy aresztowali go w katowni Fortu VII w Poznaniu, później trafił do więzienia w Rawiczu, a na początku 1945 roku - do niewoli radzieckiej z powodu niemieckiego nazwiska.

Młody Józef ruszył do walki dokładnie w dniu swoich szesnastych urodzin, bo do Powstania Wielkopolskiego wstąpił jako ochotnik 27 grudnia 1918 roku. W marcu 1921 został odkomenderowany do Głównego Dowództwa Wojsk Powstańczych Górnego Śląska, gdzie przebywał do 31 stycznia 1922 roku.

Siostrzeniec Marii Hoffmann wspominał też bardzo dobre relacje rodziny z księdzem proboszczem Wiktorem Markiewiczem:

„Z ustecką świątynią byliśmy związani z racji i nabożeństw, i tego, że wuj Józef często grywał tam na organach. Był również utalentowany w tym kierunku i miał dobry głos. Przed II wojną, jeszcze za narzeczeńskich czasów w Poznaniu, wraz z moim ojcem często koncertowali w naszym mieszkaniu. Z opowieści mojej mamy i cioci Myszki wiem, że komponował dla nich różne romanse.

Wuj Józef pod wieloma względami był wyciszony. Proszę pamiętać, że ten człowiek już w 1940 został aresztowany w Poznaniu przez Niemców i osadzony w katowni Fortu VII w Poznaniu, a potem przewieziony do więzienia w Rawiczu, gdzie aż do wyzwolenia więzienia w 1945 przebywał w warunkach, o których nie chciał później nic mówić. Po wejściu Armii Czerwonej do naszego miasta na skutek poszukiwań osób z nazwiskami niemieckiego pochodzenia został już wiosną 1945 roku aresztowany ponownie i osadzony w obozie przejściowym w Łambinowicach na Śląsku (obóz przesiedleńczy dla Niemców, do którego również omyłkowo trafiali Polacy – red.). Tam cudem uniknął śmierci. Od wielu lat interesował się medycyną i dał się poznać jako osoba potrafiąca leczyć kolegów w łagrze. Niewiele to oczywiście mogło pomóc ze względu na brak leków. Dane dotyczące chorych i ich nazwiska zawarł w starym kalendarzyku niemieckim. Ciocia Myszka przekazała mi po jego śmierci ten egzemplarz, a ja z kolei przekazałem go do poznańskiego oddziały IPN. Tam ewentualnie można wykorzystać go w celu identyfikacji ludzi osadzonych, o których rodziny nie miały być może żadnych informacji. Człowiek ten, mój wujek, doświadczył jeszcze jednego aresztowania, za kolejnej już władzy”.