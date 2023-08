Junaki na junaku. Pełna przygód podróż słupszczan na południe Europy

Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia o godz.17 w GBP w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4. Poprowadzą je Agata Bartoszek i Tomasz Gaj. Opowiedzą o swojej trzytygodniowej podróży po Europie, podczas której odwiedzili 13 państw, 12 stolic i przejechali 7363 km na polskim motocyklu marki Junak (rocznik 1962). Relację z podróży uzupełni pokaz zdjęć i filmów. Relacja ze spotkania będzie również transmitowana na funpage biblioteki na Facebooku.

Agata Bartoszek (wcześniej – Marzec) to znana słupska pisarka i poetka, a także nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w ekonomiku, szeroko rozpoznawalna również jako instruktorka fitness. Swoją podróż z Tomaszem Gajem dowcipnie relacjonowała na bieżąco w FB, opisując miejsca i ludzi.

Oto wyjątki z jej postu podsumowującego podróż:

Pierwsza niedziela po powrocie zaczęła się od uświadomienia sobie, że nie siądę dziś swoim twardym i płaskim tyłkiem na Junaka i nie pognam przed siebie. Było to dziwne uczucie, bo człowiek jednak szybko przyzwyczaja się do dobrego. A to było naprawdę dobre i fajne... Zamiast wiatru we włosach pozostało przewietrzenie głowy. Zadałam sobie pytanie: Czego nauczyła mnie podróż Junakiem na Południe?

1. Niezależnie od sytuacji w naszym życiu trzeba ciągle iść do przodu, nawet jeśli smaga nami wiatr wsteczny. (…)

3. We dwoje łatwiej jest poznawać i smakować świat niż samotnie. (…)

4. Ludzie wszędzie są tacy sami: dobrzy i źli, spokojni i nerwowi, uśmiechnięci i gburowaci, pomocni i negujący wszelkie interakcje z obcymi. (…)

5. Często punktem wyjścia podróży jest niepokój, ale na końcu czeka spokój. (…)

6. Centralnym punktem wszystkich miejsc jest łóżko: w pewnym momencie śpi się dobrze wszędzie – na trawie, w namiocie, w hotelu, w którym odbywa się chorwackie disco, a po nim zbiorowe rzyganko tuż za ścianą zagłówka, pośród zlanych deszczem drzew, pod kołdrą, której ktoś nie zdążył wyprać po kimś innym, co ewidentnie czujesz. (…)

7. Uśmiech czyni cuda. Uśmiechem załatwi się wszystko! (…)

8. Jest tylko jeden język, którym posługują się ludzie – życzliwość. I jest to najprostszy język świata! (…)

9. Miłość cierpliwa jest i nie unosi się gniewem. (…) Jest mową i milczeniem jednocześnie. Jest spoiwem podróży.

10. Każdy z nas ma taki świat, jaki chce zobaczyć. (…)