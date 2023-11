Już w sobotę Gala Finałowa festiwalu marynistycznego. Odbędzie się w centrum kultury w Kobylnicy

Do eliminacji zgłosiło się 26 solistów i 10 zespołów. Jury festiwalowe po wysłuchaniu i obejrzeniu online zgłoszonych występów do Gali Finałowej zakwalifikowało 13 wykonawców.

W kategorii soliści klas I-IV SP zakwalifikowano następujących wykonawców: Nikol Jaśkowską z piosenką „Hej żeglujże żeglarzu” (SP 6 Słupsk, opiekun: Magdalena Kwidzińska) i Anu Tomaszewską z piosenką „Bossanowa bosmanowa” (Katolicka SP Ziarno Słupsk, opie-kun: Kamila Niemczycka).

W kategorii zespoły klas I-IV SP zaprezentują się: „Canto” (SP 11 Słupsk, opiekun Magdalena Kwidzińska) z utworem „Brzeg Nowej Szkocji” i „Muszelki” (SP 3 Ustka, opiekun Urszula Tamulis) z utworem „Do zobaczenia na wodzie”.

W kategorii soliści klas V-VIII SP w finale wystąpią: Zofia Zaremba (Szkoła Mu-zyczna Słupsk, op. Aleksandra Cybula i Piotr Mach) z utworem „Przechyły”, Leon Pawlikow-ski (SP 1 Ustka, op. Karina Werra) z piosenką „Białe mewy”, Blanka Korniluk (SP 3 Ustka, op. U. Tamulis) z utworem „Sztorm”, Julia Trofimowicz (SP 3 Słupsk, op. Ewa Chowaniec) z utworem „Po co mi to było”, Misheel Tomaszewska (Katolicka SP Ziarno Słupsk, op. K. Niemczycka) z utworem „Gdzie to siódme morze” i Maja Janowicz (KSP Ziarno Słupsk, op. K. Niemczycka) z utworem „Perłowa łódź”.