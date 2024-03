Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Siemianicach. Trwają zapisy

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo organizuje Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”, w którym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Redzikowo, miasta Słupska oraz całego powiatu słupskiego.

Celem przeglądu jest popularyzowanie śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz nakłanianie ich do kształcenia w tym kierunku. Przegląd pozwala znaleźć osoby utalentowane muzycznie oraz promować ich talent, co jest tym łatwiejsze dla uczestników, ponieważ w przeglądzie mają możliwość niezależnej interpretacji utworów swoich ulubionych artystów lub własnych piosenek.

Młodzi artyści rywalizować będą w pięciu kategoriach:

•I kategoria - soliści od 6. roku życia do III klasy Szkoły Podstawowej

•II kategoria - soliści od IV do VI klasy Szkoły Podstawowej

•III kategoria - soliści od VII do VIII klasy Szkoły Podstawowej

•IV kategoria - duety i zespoły do III klasy Szkoły Podstawowej

•V kategoria - duety i zespoły od IV do VIII klasy Szkoły Podstawowej