Kampania wyborcza w pełni. Lewica na bytowskim dworcu

Anna Górska, kandydatka Lewicy do Senatu z okręgu 63 mówiła o problemach komunikacyjnych mieszkańców i mieszkanek Bytowa.

- W tym roku mija niechlubna 30 rocznica pozbawienia Bytowa przewozów pasażerskich. Przez ten czas Urząd Miasta i Gminy przejął w użytkowanie linię kolejową do Kościerzyny, żeby zapewnić przejazdy pociągów towarowych dostarczających produkty i paliwa do okolicznych fabryk. Miasto Bytów ponosi koszty utrzymania tych przewozów i bieżących napraw torów. Dowodem na to jak bardzo bytowianki i bytowianie chcą pociągu, jak zdeterminowane są władze miasta jest m.in. przepiękny, wyremontowany nakładem prawie 20 milionów złotych dworzec. Kolejne prawie 4 miliony przeznaczono na kompletną dokumentację modernizacji linii, która połączyłaby w końcu Bytów ze stolicą województwa. Po przebudowie zgodnie z opracowaną dokumentacją, pociąg mógłby pokonywać trasę do Kościerzyny z prędkością do 120 km/h i w niecałe 40 minut, co jest realną alternatywą dla podróży samochodem do Kościerzyny, ale i dalej do Gdańska - przekonywała Górska.