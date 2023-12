Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA]

Takie zdarzenia miały tutaj miejsce pół wieku temu. Wtedy zima zaszalała w 1973 roku tak, że przez Kanał Młyński można było przechodzić na piechotę suchą nogą. W stanie oblodzenia zna-lazła się śluza, a mróz zdewastował drewniane kładki, będące jedynymi przeprawami dla pieszych w ówczesnym Parku Kultury i Wypoczynku nad Słupią.

Przypomnijmy, Kanał Młyński jest odnogą Słupi, mającej w sumie około 140 kilometrów długości - od źródła do ujścia w Bałtyku w porcie Ustka. Niejako po drodze znajduje się Wyspa Młyńska, położona pomiędzy Kanałem Młyńskim i równoległym odcinkiem głównego nurtu Słupi. Południowy kraniec Wyspy Młyńskiej sięga rozwidlenia rzecznego nurtu na wysokości Parku Kultury i Wypoczynku nad Słupią, a północny łączy się nadrzecznym bulwarem w pobliżu centrum miasta. Niejako pod drodze Kanał Młyński łączy się ze Słupią - mniej więcej w połowie, gdzie do rzeki odpływają wody do napędu turbin energetycznych w ponad wiekowym młynie. Ponadto na północnym krańcu kanału funkcjonuje jeszcze turbina dawnego młyna zamkowego, wykorzystywana obecnie również do wytwarzania energii elektrycznej. Dalej aż do ujścia Słupi w morzu ta rzeka już niczego nie napędza. Płynie darmo, jak mawiał pewien wybitny i zasłużony dla Słupska energetyk i fascynat odnawialnych źródeł energii.