Kobiety kobietom życzą dobrze. Słupszczanki zapraszają na festiwal „Miejsce kobiet”. Nie tylko dla pań

Program imprez towarzyszących

- Spotkanie z twórczyniami po filmie „Dziewczyńskie historie”, 25 listopada /sobota/, godz. 17, prowadzenie spotkania: Edyta Lubiak, miejsce: kino Rejs, Emcek. 11-letnia Jagoda i 13-letnia Zuzia, bohaterki dokumentu, to najlepsze przyjaciółki z osiedla. Obydwie zaczynają dojrzewać, a miesiączka, zmieniające się ciało, chłopaki i plany na przyszłość to główne tematy ich rozmów. Reżyserka Aga Borzym i operatorka Katarzyna Baraniewicz z uwagą przysłuchują się ich dyskusjom, z wyczuciem i empatią próbując uchwycić ten niezwykły moment przejścia z dzieciństwa w nastoletniość, z dziewczeństwa w kobiecość. Po seansie filmu spotkanie z reżyserką Agnieszką Borzym, operatorką Katarzyną Baraniewicz oraz artystką Moniką Kuczyniecką, której animacje przeplatają sceny rozmów między dziewczynkami.

- Solo wśród reniferów, 29 listopada /środa/, godz. 17, opowiada: Aleksandra Gostomska, miejsce: sala Tango, Emcek, wstęp bezpłatny, bez rezerwacji i zapisów. Aleksandra Gostomska - słupszczanka, z wykształcenia architektka wnętrz, z pasją i zaangażowaniem prowadzi cukiernię, w której łączy zamiłowanie do dobrego smaku z miłością do estetyki. Chora na cukrzycę od 10. roku życia, udowadnia, że można w życiu robić rzeczy „pomimo”. Empatyczna, wrażliwa, twardo stąpająca po ziemi, z marzeniami, które rozpisuje na plan i skrupulatnie realizuje. Lokalna patriotka. Kocha podróże, góry i ludzi, ale ponad wszystko docenia samotność. Kiedyś napisze książkę.

- Spotkanie z aktorką Leną Górą po filmie „Imago”, 30 listopada /czwartek/, godz. 18, prowadzenie: Edyta Lubiak, miejsce: kino Rejs, Emcek. Lena Góra jest obecnie jedną z najciekawszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Nie tylko występuje przed kamerą, ale jest również producentką i współscenarzystką. Jej „Roving woman”, zrealizowana wspólnie z Michałem Chmielewskim, miała światową premierę na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Za kreację stworzoną w inspirowanym historią jej matki „Imago” została uhonorowana nagrodą za główną rolę kobiecą na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także otrzymała nominację do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. „Imago” w reżyserii Olgi Chajdas to wielowymiarowy, postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. To opowieść o inności, pragnieniu wolności, nieprzystosowaniu do otoczenia. O seksie, młodości i medytacji. Przede wszystkim jednak o głębokiej i nieoczywistej więzi między matką a córką. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. Imago to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

- The Beginning of You - wernisaż wystawy fotograficznej Kamili J. Gruss, 1 grudnia /piątek/, godz. 17, miejsce: sala Tango, Emcek, wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym od 24 listopada do końca roku.

- Ten projekt opowiada historię świadomego wyboru, podobnego do rzeźby, gdzie matka, pełna radości i nadziei, kształtuje przyszłość – opisuje artystka ze Słupska. - Bohaterami są moje dzieci, z których każde jest nutą w balladzie życia. W tej tańczącej opowieści świadomość macierzyństwa pojawia się jako wolność, nieobciążona przymusem, otoczona opieką zdrowotną, gdzie bezpieczeństwo staje się dopełnieniem radości. To opowieść o nich, o mnie i o Tobie: o nas wszystkich.

- ONA - monodram w wykonaniu Karoliny Pożogi, 1 grudnia /piątek/, godz. 19, Sekcja Teatralna Żarskiego Domu Kultury, scenariusz na podstawie sztuki „Kobieta i życie” Maliny Prześlugi, reżyseria: Alicja Wróbel, miejsce: klub pARTer, Emcek, bilety: 15 zł. Po spektaklu spotkanie z adwokatką Danutą Wawrowską.

Monodram powstał z długich rozmów o kobiecości i o zagrożeniach, na jakie narażone są kobiety we współczesnym świecie. Opowiada o walce z oczekiwaniami, zawiedzionych nadziejach, a przede wszystkim o bólu, który dotyka ofiary przemocy. To mocny głos w sprawie sytuacji kobiet w Polsce, ale też na świecie. Przedstawienie zostało przygotowane na 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i otrzymało nagrodę specjalną na finale centralnym w Słupsku w trakcie 20. Sam na Scenie.