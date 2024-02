Kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Słupsku. Wyruszy 15 marca

- Idziemy przez najpiękniejsze tereny w naszej okolicy - mówi Wiktor Janusz, współorganizator wydarzenia. - Walory przyrodnicze dają siłę, aby ją pokonać w nocy, a o brzasku zderzyć się z morzem czy naturą. Na najdłuższej trasie mamy 20-kilometrowy odcinek prowadzący wzdłuż klifów. Nasze doświadczenia z poprzednich edycji mówią, że udział w tej drodze to czas wygospodarowany dla siebie, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, który ma służyć refleksji.

Najdłuższa trasa – Maksymiliana Kolbe po klifie do Zbawiciela ma 53 kilometry długości. Prowadzi przez Siemianice, Jezierzyce, Bukówkę, Wrzeście, Kępno, Dominek, Gąbino, Osieki, Rowy, Dębinę, Poddąbie (klif), Orzechowo do kościoła Zbawiciela w Ustce.

Kolejna trasa – Jerzego Popiełuszki po klifie do Zbawiciela ma 50 km. W tym przypadku trasa powiedzie przez Machowino, Wytowno, Machowinko, Objazdę, Rowy, Dębinę, Poddąbie (klif), Orzechowo do kościoła Zbawiciela w Ustce.

46 kilometrów do przejścia będą mieli uczestnicy trasy kard. Stefana Wyszyńskiego. Pójdą przez Jezierzyce, Grąsino, Rogawicę, Kukowo, Wiklino, Bukowo, Dominek, Kępno, Karzcino, Niewierowo do kościoła NSJ w Słupsku.

Trasa – Jana Pawła II po klifie do Zbawiciela, liczy 40 kilometrów. Prowadzi przez Niewierowo, Machowino Wytowno, Machowinko, Dębinę, Poddąbie(klif), Orzechowo do kościoła Zbawiciela w Ustce.

- To trasa wzdłuż rzeki Słupia pod nazwą „Doliną Słupi - świętej Urszuli” Jest to piękna trasa w dwóch wariantach 35 lub 40 kilometrów. Zamysł był taki, aby rzeka i woda wraz z jej pięknym otoczeniem była towarzyszem tych, którzy to nocne wyzwanie podejmą. Po drodze mijamy piękne kościółki oraz symboliczne kamienie pamiątkowe, które są pozostałością po spływie związanym z Janem Pawłem II – opowiada Wiktor Janusz.

Trasa będzie prowadzić przez Kobylnicę, Łosino, Zajączkowo, Kwakowo, Żelki, Żelkowo, Lubuń do kościoła NSJ w Słupsku.

Przypomnijmy, że poprzednie edycje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej spotkały się ze dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział wiele osób, które zadumę w okresie Wielkiego postu postanowiły połączyć z aktywnością fizyczną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.edk.org.pl.