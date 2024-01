Kolejne zderzenie pojazdów na obwodnicy Słupska. Były utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem, 27 stycznia.

- Około godziny 10.50 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Redzikowo. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jeden zastęp zastęp Wojskowej Straży Pożarnej z Bataliony Ochrony Bazy Redzikowo. Zderzyła się toyota z BMW. Poszkodowany kierowca bmw został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia - informuje młodszy kapitan Piotr Basarab, oficer pasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Nie jest znana przyczyna powstania zdarzenia. Okoliczności na miejscu ustala policja.

- Dzisiaj przed godziną 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 6 na wysokości węzła Redzikowo. Pracujący na miejscu policjanci, ustalili, że 21-letni kierujący pojazdem BMW jadący w kierunku Koszalina, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z pojazdem Toyota, którym kierowała 40-letnia kobieta. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych - mówi asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i dodaje: - Apelujemy o ostrożną jazdę.