Koncertują dla niepełnosprawnych. "Podaj dobro dalej" w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce

Chór Viator i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce zapraszają do kościoła Najświętszego Zbawiciela na koncert „Podaj dobro dalej”. Wydarzenie to skierowane jest szczególnie do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ale każdy może w nim uczestniczyć.

- Organizujemy koncert słowno-muzyczny, podczas którego wystąpi chór Viator z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Ustce oraz grupa wolontariatu z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 – mówi siostra Dominika Pac, nauczycielka katechezy i opiekunka wolontariatu. - Podczas koncertu oprócz pieśni chóralnych usłyszymy poezję oraz teksty związane z postacią Heleny Kmieć, misjonarki, która zginęła w Boliwii, inicjatorki akcji „Podaj dobro dalej”, która urzeczywistniała takie działania w swoim życiu. Wzorując się na osobie Heleny Kmieć, postanowiliśmy ofiarować koncert niepełnosprawnym jako dar z serca do serca, jako dziękczynienie za ich życie.