O hrabinie, która uczyła prania, i pieśni patriotyczne – koncert z wykładem w Słupsku

W muzyczną podróż do XIX wieku przeniesie nas mgr sztuki muzycznej i pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wychowawca i twórczyni chóru Starsi Sąsiedzi Eliza Nowak. Usłyszymy utwory ze "Śpiewnika Domowego", zbioru polskich pieśni wydawanych w XIX wieku. Są to kompozycje Stanisława Moniuszki do tekstów m.in. Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Józefa Kraszewskiego.

- Muzyka z dwunastu tomów "Śpiewnika" zagościła w domach i sercach Polaków pod trzema zaborami, niekiedy skutecznie rugując włoskie i francuskie salonowe „produkcje” pań i panien domu. Zupełną rzadkością będzie możliwość usłyszenia pieśni śpiewanych przez powstańców w 1863 r., m. in. takich jak "Marsz oddziałów Langiewicza" czy "Marsz Żuławów" - mówią organizatorzy.

Publiczność otrzyma teksty dwu najpopularniejszych utworów i zostanie zaproszona do wspólnego śpiewania dawnych polskich pieśni – "Laury i Filona" oraz "Prząśniczek".