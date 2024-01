Kradł monety z myjni bezdotykowych. Mężczyznę złapali policjanci z Ustki

Pod koniec ubiegłego roku do policjantów z Ustki wpłynęły dwa zgłoszenia o włamaniach do pojemników na monety, które znajdowały się na myjniach bezdotykowych na terenie Ustki i gminy Ustka.

- Na miejsce od razu pojechali mundurowi, którzy zebrali szereg szczegółowych informacji - mówi Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie osoby oraz pojazdu, mogących mieć związek z kradzieżami. Już po kilku godzinach od zgłoszenia policjanci z Ustki kontrolowali pojazd, który mógł być wykorzystany do popełnienia tych przestępstw, a w trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli w kieszeniach 39-letniego kierowcy dużą ilość bilonu. Kolejne monety oraz narzędzia mogące służyć do włamania mundurowi znaleźli w kontrolowanym pojeździe. Funkcjonariusze wyczuli od mieszkańca Gminy Ustka alkohol, a badanie alkomatem wskazało, że w jego organizmie znajduje się blisko 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu 39-latka w policyjnym systemie informatycznym mundurowi ustalili, że posiada on także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wsiadając za kierownicę złamał go i popełnił kolejne przestępstwo.