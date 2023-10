Kradzież rozbójnicza w centrum Słupska. Zaatakowali kuriera, kradzione paczki chowali w krzakach

Do zdarzenia doszło wczoraj, 19 października, około południa. Zaparkowany i otwarty bus kuriera zwrócił uwagę przechodzącej obok pary, która postanowiła go.. okraść. Na szczęście kierowca pojazdu w porę zorientował się, że z samochodu wynoszone są paczki.

- Na miejsce od razu pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili, że rozwożący paczki kurier zaparkował samochód, przed jednym z punktów handlowych. Mężczyzna nie domknął w pojeździe drzwi i wszedł do sklepu, aby zostawić tam paczki. Zaparkowanym busem zainteresowali się przechodzący obok kobieta i mężczyzna, którzy zaczęli wyciągać z samochodu paczki i chowali je w pobliskich krzakach. Następnie zabrali z samochodu plecak i zaczęli chować do środka wyciągnięte wcześniej z pojazdu paczki. Gdy zaalarmowany przez świadków kurier wyszedł ze sklepu, podbiegł do stojącego w krzakach mężczyzny, aby odzyskać skradzione przedmioty, wtedy kobieta uderzyła go w głowę butelką i para uciekła – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.