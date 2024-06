Kręć kilometry dla Słupska. Miasto walczy o miano Rowerowej Stolicy Polski

Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolski projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Miasto Bydgoszcz. Polega na organizacji rywalizacji rowerowej pomiędzy miastami prezydenckimi oraz miastami i gminami w oparciu o dedykowaną akcji bezpłatną aplikację mobilną, stworzoną z inicjatywy i na zlecenie Bydgoszczy, pn. „Aktywne Miasta”.

Projekt jest dedykowany osobom aktywnie spędzającym czas, rowerzystom amatorom, pasjonatom dwóch kółek, osobom lubiącym zdrową sportową rywalizację. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, mobilizacja środowisk rowerowych, propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej i roweru, jako alternatywnego środka transportu, edukacja ekologiczna – informują organizatorzy. - Rywalizacja to nie tylko konkurs samorządów, to także małe rywalizacje w ramach samych miast pomiędzy grupami typu, szkoły, firmy czy osiedla. To jednak przede wszystkim dobra zabawa i zdrowa rekreacja. Przed nami 30 dni na rowerze, cały miesiąc ruchu i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.