Kręgosłup zoperuje niedługo robot. Słupscy neurochirurdzy przygotowują się do robotyzacji zabiegów

Lekarze z Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzili trzy operacje kręgosłupa z wykorzystaniem robota neurochirurgicznego. Urządzenie to na razie zostało wypożyczone do testów, ale szpital poszukuje możliwości finansowania zakupu takiego urządzenia.

Do medycyny coraz szerzej wkracza robotyka, tak dzieje się również w przypadku neurochirurgii. Robot Da Vinci, który kilka miesięcy temu zakupił słupski szpital, nie ma zastosowania w neurochirurgii, gdyż jest urządzeniem do operowania jamy brzusznej i miednicy małej. Natomiast w zabiegach neurochirurgicznych stosowane są roboty specjalistyczne do stabilizacji instrumentalnych kręgosłupa. To najnowszy trend w tego typu operacjach. Przewaga robota nad człowiekiem jest taka, że robot zawsze znajduje się w bardzo precyzyjnym miejscu, zmniejszając ryzyko niedokładności spowodowanej zawodnością lub zmęczeniem człowieka. Obecnie na rynku są trzy firmy produkujące tego typu roboty, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku miał okazję przetestować jedno z takich urządzeń – system naprowadzania robotycznego Mazor.

– Wykonaliśmy trzy operacje przy użyciu robota – mówi Jacek Nacewicz, ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Wszystkie przebiegły pomyślnie i jesteśmy z nich zadowoleni.

Istotnym elementem robota neurochirurgicznego jest jego oprogramowanie. Dzięki niemu, neurochirurdzy mogą wykonać zaplanowaną operację wirtualnie jeszcze przed jej rozpoczęciem. – Możemy zaplanować zabieg, na przykład, dzień wcześniej – zaznacza ordynator Nacewicz. – Mając wyniki badań obrazowych, rezonansu, tomografii komputerowej jesteśmy w stanie zaplanować dokładnie, co chcemy zrobić, jak dokładnie wkręcić śruby w kręgosłup, jaką korekcję kręgosłupa uzyskać i jakie implanty będą nam do tego potrzebne. Planowanie zabiegu, które czasami może być dłuższe niż sama operacja, możemy wykonać wcześniej i dobrze się do zabiegu przygotować. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko błędów, które mogą się zdarzyć już podczas samego zabiegu. Szczególnie podczas długich stabilizacji sama operacja jest krótsza, szybsza i bardziej precyzyjna. To wszystko jest zaletą robota neurochirurgicznego – dodaje doktor Nacewicz.

W przypadku operacji kręgosłupowych konieczna jest dokładność rzędu 1- 2 milimetrów, którą słupscy neurochirurdzy uzyskują już teraz.

– Korzystamy z bardzo nowoczesnych narzędzi, które poprawiają wyniki – zaznacza doktor Nacewicz. - Pracujemy zupełnie inaczej niż choćby 15 lat temu, gdy operacje przeprowadzaliśmy, kierując się znajomością anatomii człowieka i na podstawie własnego doświadczenia aplikowaliśmy śruby do stabilizacji kręgosłupa. Od czasu, gdy jesteśmy w nowym obiekcie przy ulicy Hubalczyków, mamy do dyspozycji nowoczesne narzędzia, jak choćby neuronawigację i ramię O, co już bardzo poprawiło dokładność zabiegów i ich wyniki, bo pozwoliło na wykonywanie operacji technikami małoinwazyjnymi. Natomiast zastosowanie robota jest kolejnym krokiem w kierunku pozwalającym te efekty jeszcze bardziej poprawić.

Przeprowadzone w słupskim szpitalu operacje wykonano pod nadzorem przedstawicieli firmy produkującej robota neurochirurgicznego, a wcześniej lekarze i instrumentariuszki uczestniczyli w szkoleniu obsługi robota na fantomach. Zakup takiego urządzenia przekracza możliwości finansowe samego szpitala, więc placówka stara się o pozyskanie pieniędzy na ten cel ze źródeł zewnętrznych. – Wspieramy naszych lekarzy w dążeniu do stosowania nowoczesnych metod leczenia, bo zdajemy sobie sprawę z tego, iż robotyzacja jest przyszłością medycyny – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Gratulujemy neurochirurgom, że poszli w ślady kolegów urologów, którzy już operują przy pomocy robota chirurgicznego oraz kolegów z chirurgii, którzy takie operacje zaczną wkrótce. Zapewniam, że zrobimy wszystko aby uzyskać finansowanie zakupu robota neurochirurgicznego – mówi Anetta Barna – Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Obecnie w Polsce pracuje tylko jeden robot tego samego typu, który testowany był w szpitalu w Słupsku. Urządzenie to działa w szpitalu w Tarnowie. Porównywalnych, pod względem walorów technicznych, urządzeń jest w Polsce tylko kilka. Oddział neurochirurgii słupskiego szpitala wykonuje ponad sto operacji stabilizacji kręgosłupa rocznie. Przez lata pracy zdobył wysoka markę w kraju o czym świadczą choćby szkolenia dla neurochirurgów z innych szpitali, jakie wykonują lekarze z oddziału neurochirurgicznego w Słupsku.

