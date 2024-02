Chirurdzy w słupskim szpitalu operują już robotem operacyjnym Da Vinci. To drugi oddział po urologii

Pierwsze operacje w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej przy użyciu robota przeprowadził dr Michał Duszewski w asyście dr. Tomasza Wawrowskiego, pod okiem doświadczonego w chirurgii robotycznej specjalisty dr. n. med. Krzysztof Kasei, chirurga Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie. Rolą mentora było podpowiadanie wykorzystania systemu robotycznego i możliwości narzędzi, które robot ma do dyspozycji.

- To był duży zabieg u pacjenta obciążonego z nisko umiejscowionym w odbytnicy guzem. Operacja tego typu z wykorzystaniem systemu robotycznego jest szczególnie dobrze widziana, bo wszystkie zalety tego systemu są wykorzystywane – zaznacza dr Kaseja. - U operowanego pacjenta mieliśmy do czynienia z wąską męską miednicą i nisko umiejscowioną zmianą, a przez zastosowanie robota możemy mieć doskonałe uwidocznienie pola operacyjnego i świetne narzędzia do dyspozycji. Dzięki temu operacja ta jest bardzo dobrze znoszona przez chorych onkologicznie i jest pewniejsza niż jakakolwiek znana nam do tej pory metoda – podkreśla dr Kaseja.