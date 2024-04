Krystyna Danilecka-Wojewódzka: "Nie możemy zrezygnować z budowy Trasy Olimpijskiej". Prezydent odpowiedziała na zarzuty

Trasa Olimpijska w planowanym przebiegu ma zaczynać się od skrzyżowania z ul. Morską i pobiec wzdłuż torów kolejowych w kierunku Siemianic i wybiec na ul. Kaszubskiej. W rozumieniu miejskich władz nie będzie to część ringu, choć w rzeczywistości droga będzie stanowić ciąg wewnętrznej miejskiej obwodnicy – połączyć ma się bowiem z projektowaną częścią ringu, która skomunikuje ulicę Kaszubską z Gdańską.

- Przystępujemy do budowy Trasy Olimpijskiej. Mamy dokumentację pokazującą, że odciążenie tej części miasta może się odbyć dzięki budowie nowej alternatywnej drogi, która nie jest ringiem – to jest droga o wymiarach standardowych, a nie ring. To co jest istotne w naszym projekcie, że z drugiej strony od strony ul. Gdańskiej korzystając z dofinansowania będziemy domykali ring. Trasa Olimpijska spotka się z projektowanym jednocześnie przebiegiem ringu od ul. Gdańskiej do ul. Kaszubskiej – i stworzy się taki swoisty ring – mówiła w trakcie konferencji prasowej Krystyna Danilecka-Wojewódzka.