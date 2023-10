Kto naraził życie Amelki? Prokuratura bada sprawę wypadku siedmiolatki w Ustce

Do dramatycznych wydarzeń doszło 8 września przed blokiem przy ulicy Bałtyckiej 3 w Ustce. Siedmioletnia Amelka jechała na rowerze po osiedlowym chodniku i chciała wjechać na trawnik, ale przechyliła się i wbiła się na hak wystający z metalowego słupka. Ostry metal wbił się dziewczynce w udo poniżej pachwiny.

Na przeraźliwy krzyk dziecka natychmiast zareagowała pani Wiesława Goliszewska, która wybiegła z mieszkania i pomogła ciężko rannej dziewczynce. Nie pozwoliła Amelce uwolnić się z haka i ostatkiem sił podtrzymywała swoją nogą pośladek dziewczynki, aby hak nie rozerwał jej jeszcze bardziej nogi i by nie doszło do krwotoku. Pani Wiesława ratowała Amelkę aż do chwili przyjazdu strażaków, którzy ją zastąpili w podtrzymywaniu dziecka. Później na polecenie zespołu ratownictwa medycznego strażacy odcięli kawałek metalu specjalistycznym sprzętem i dziewczynkę z hakiem w nodze pogotowie zabrało do szpitala.