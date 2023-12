Nikt nie naraził życia Amelki. Prokuratura umorzyła sprawę wypadku siedmiolatki w Ustce

Przypomnijmy, że do tych dramatycznych wydarzeń doszło 8 września przed blokiem przy ulicy Bałtyckiej 3 w Ustce. Amelka jechała na rowerze po osiedlowym chodniku i chciała wjechać na trawnik. Jednak przechyliła się i nieszczęśliwie upadła na hak wystający z metalowego słupka. Metal wbił się dziewczynce w udo poniżej pachwiny. Siedmiolatka nie mogła się ruszyć. Rana bardzo bolała, a każdy ruch sprawiał, że ból stawał się jeszcze większy.

Pani Wiesława Goliszewska usłyszała przeraźliwy krzyk dziecka. Natychmiast wybiegła z mieszkania i podtrzymywała dziewczynkę ostatkiem sił aż do przyjazdu strażaków. Nie pozwoliła jej uwolnić się z haka, bo to właśnie on tamował krwotok. Później zespół ratownictwa medycznego polecił strażakom, by odcięli specjalistycznym sprzętem kawałek metalu i dziewczynkę razem z hakiem w nodze karetka zabrała do szpitala. Tamtego dnia wieczorem Amelka została zoperowana. Z czasem powróciła do zdrowia, a pani Wiesława została doceniona przez władze Ustki za swoją ludzką reakcję i poświęcenie.