Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podziękował pani Wiesławie za uratowanie Amelki

8 września na osiedlu przed blokiem przy ulicy Bałtyckiej 3 w Ustce Amelka w czasie jazdy na rowerze nadziała się na hak metalowego słupka. Stało się to wtedy, gdy dziewczynka chciała skręcić z chodnika na trawnik. Zachwiała się i trafiła na jeden zardzewiałych słupków, które przed laty wspólnota mieszkaniowa postanowiła tam zamontować, by przed klatki schodowe i na trawnik nie wjeżdżały samochody.

Wystający ze słupka hak wbił się Amelce w udo poniżej pachwiny. Ból był okropny. Przeraźliwy krzyk dziecka sprawił, że pani Wiesława natychmiast wybiegła z mieszkania i pomogła ciężko rannej dziewczynce. Jako jedyna z sąsiadów ostatkiem sił aż do przyjazdu strażaków i zespołu ratownictwa medycznego podtrzymywała Amelkę swoją nogą pod jej pośladkiem tak, by metal nie rozerwał jeszcze bardziej nogi dziewczynki. Jednocześnie nie pozwoliła dziewczynce nikomu na jakąkolwiek próbę ściągnięcia Amelki z haka. Najpierw dziewczynka próbowała sama się uwolnić, później ktoś ze świadków zdarzenia dawał takie rady. Strażacy odcięli kawałek metalu specjalistycznym sprzętem i dziewczynkę z hakiem w nodze pogotowie zabrało do szpitala.