Po wypadku Amelki z usteckiego osiedla zniknęły niebezpieczne słupki

Przypomnijmy, że 8 września na osiedlu przed blokiem przy ulicy Bałtyckiej 3 w Ustce siedmioletnia Amelka miała poważny wypadek. W czasie jazdy na rowerze dziewczynka wpadła na metalowy słupek i wystający z niego hak wbił jej się w udo poniżej pachwiny. Na przeraźliwy krzyk dziecka natychmiast zareagowała pani Wiesława, która wybiegła z mieszkania i pomogła ciężko rannej dziewczynce. Ostatkiem sił podtrzymywała Amelkę swoją nogą pod jej pośladkiem aż do chwili przyjazdu strażaków i zespołu ratownictwa medycznego. Strażacy odcięli kawałek metalu specjalistycznym sprzętem i dziewczynkę z hakiem w nodze pogotowie zabrało do szpitala.

Pierwsza pomoc była bardzo skuteczna, bo wbity w udo hak tamował krwotok. Amelka był cały czas przytomna. Wieczorem przeszła operację.

Wszystko skończyło się szczęśliwie

- Jestem wdzięczna pani Wiesławie, że uratowała życie Amelki. Gdyby nie jej szybka i właściwa reakcja, mogło dojść do tragedii. Lekarze mówili, że to szczęście w nieszczęściu, bo hak tamował krew i dobrze, że nie został usunięty na miejscu wypadku, bo Amelia by się wykrwawiła – mówi pani Magdalena, mama dziewczynki. - Dzwoniłyśmy do pani Wiesławy z Amelką z podziękowaniami już ze szpitala. Jak tylko córka poczuje się lepiej, na pewno się spotkamy.