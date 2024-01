Kubańczyk i Mezo w Słupsku. Darmowy koncert w hali Gryfia

Mezo jest obecny na ogólnopolskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. Twórca takich hitów, jak Sacrum, Ważne, Aniele, Kryzys, Po robocie. Jego twórczość to połączenie hip-hopu z popem. Wydał 10 albumów.

Kubańczyk to polski raper, producent oraz autor tekstów. Jego najpopularniejszy utwór „Lady Pank”, który liczy już prawie 40 milionów wyświetleń, był początkiem kariery muzycznej. Na swoim koncie ma już dwa albumy „Cały ja” oraz „Młody kot”. Raper jest także zawodnikiem Fame MMA.

Koncert odbędzie się w hali Gryfia. Wstęp wolny, otwarcie bramek o godz. 19.30. Uwaga! Osoby poniżej 16. roku życia muszą przyjść z rodzicem, opiekunem. Osoby w wieku 16-18 lat muszą mieć zgodę rodzica, opiekuna. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu, ochrona może nie wyrazić zgody na udział w wydarzeniu.

Sqare, czyli Piotrek Drozdowski, jest twórcą muzycznym, autorem tekstów oraz wokalistą. Inspiruje się wieloma gatunkami (reggae, hip hop, trap, rock itp.). Swój pierwszy singiel wydał w maju 2020 r. pt. „Co będzie dalej”. Od tego zaczęła się jego przygoda z muzyką dla szerszej publiczności.

Dzień wcześniej , czyli 22 lutego, zorganizowane zostaną otwarte warsztaty taneczne street dance, których zwieńczeniem będzie pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas Koncertu Młodzieżowej Rady Miasta. Warsztaty to zaproszenie do młodzieży, która chciałaby sprawdzić się w „tańcu ulicznym”. Street dance to nowoczesny taneczny mix, który łączy style takie, jak hip-hop, waacking, popping czy house.

- Być może te warsztaty będą początkiem alternatywy dla spędzania aktywnego czasu, a ulice Słupska staną się taneczną areną - piszą organizatorzy.

Warsztaty odbędą się w godzinach 16-19. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów udzielane będą pod numerem telefonu: 607 201 462 oraz adresem email: [email protected].