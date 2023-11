Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO]

- To dobry dzień dla prezydenta miasta, kiedy rozwija się firma, która od dawna istnieje. Firma uznana i słupska, firma rodzinna. Tu płacicie podatki – to radość nie tylko dla prezydenta, ale i mieszkańców, którzy będą mieli z tych podatków wymierną korzyść. Rozbudowując się, tworzycie nowe miejsca pracy – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.

Łukasz Stańczyk, wiceprezes zarządu Leann opowiedział o historii firmy, a także zaprezentował maszyny, które wykorzystywane będą na nowej hali.

- Wycinarka laserowa podłączona do automatycznego magazynu blach z automatyzacją, wykrawarka z automatyzacją, automatyczna cela do gięcia. Najnowsza maszyna to prasa krawędziowa do gięcia manualnego z całym możliwym wsparciem dla operatora – wymieniał Łukasz Stańczyk.

Do nowego obiektu przeniosła się również firmowa hurtownia, która dotychczas funkcjonowała przy ulicy Konarskiego. Automatyzacja produkcji to w Leannie nienowy temat – już w 2005 roku firma wykorzystywała roboty spawalnicze i automat do cięcia profili. Pochwalić się też może nowoczesną cynkownią otwartą w 2019 roku.

- Te inwestycje nie odbyłyby się tak szybko i w takiej skali, gdyby nie wsparcie z funduszy unijnych.