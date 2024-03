Słupskie Centrum Kształcenia Zawodowego otworzyło nową pracownię. Będą się w niej szkolić młodzi mechanicy

- Najważniejszym urządzeniem, które tutaj jest to spectro, które bada składy chemiczne materiałów. Bez tego nie można napisać żadnej technologii. Jest też coś takiego, co jest absolutnie rzadko spotykane – duży mikroskop Zeissa z optyką, jakiej dzisiaj już nikt nie robi na świecie. Do tego dołożyłem jeszcze długościomierz Abbego i przyrząd podziałowy, typowo warsztatowy – wymienia Janusz Starosielski, właściciel firmy JS Fabryka Przekładni.