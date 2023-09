Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus c-45 w rękach pana Rafała (WIDEO)

Rafał Gąsiewicz to złota rączka. Z niczego potrafi wyczarować prawdziwe motoryzacyjne cuda. Jego pasją jest majsterkowanie i przywracanie do życia dawnych maszyn rolniczych, ciągników, a także samochodów. Mieszkaniec gminy Tuchomie może pochwalić się prawdziwymi perełkami. Jedna jest wyjątkowa. W jego garażu stoi wyjątkowy ciągnik - Ursus C-45 zwany też dawniej Bombasem.

Spadek po ojcu

- Odziedziczyłem go po ojcu, który tak jak ja miał smykałkę do majsterkowania - przyznaje pan Rafał. - Mój ojciec zbierał różne zabytkowe sprzęty. Ciągnik stał w garażu, postanowiłem go "odkurzyć" i naprawić. Wciąż jest "na chodzie", służy nam w gospodarstwie, jest pomocny na przykład przy wyrywaniu dużych korzeni drzew.

Egzemplarz pana Rafał ma już 66 lat. Ciągniki Ursus C-45 zaczęto produkować tuż po zakończeniu II wojny światowe. Kraj był w ruinie, trzeba było odbudować nie tylko miasta, ale też zmodernizować rolnictwo. I już w 1947 roku w zakładzie Ursus rozpoczęto produkcję kultowego ciągnika Ursus C-45. Jego konstrukcja niemal zupełnie została skopiowana z niemieckiego Lanz Bulldoga. Uruchamianie silnika odbywa się poprzez obrót jednego z bocznych kół zamachowych. W pierwszym okresie produkcji, ciągnik produkowano w wersji z zastosowaniem kół stalowych. Silnik zblokowany jest z trzybiegową skrzynią biegów. Później wprowadzone zostały koła ogumione. Ciągnik Ursus C-45 eksportowano m.in. do Korei, Brazylii i Chin.