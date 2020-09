Lekarz mówił, że stawy mnie bolą, bo jestem za gruba. Okazało się, że mam neuroboreliozę

Zanim jednak zdiagnozowano boreliozę, minęły dwa lata. - Wszystko się zaczęło się w momencie, kiedy w 2016 roku ugryzł mnie kleszcz. To były wakacje. Kleszcza wyciągnęłam i myślałam, że jest okey, przecież nie każdy kleszcz wywołuje boreliozę. Jednak kilka dni później dostałam gorączkę a na ramieniu pojawił się czerwony rumień. Czułam się źle - zaczyna swoja historię Ania. - To był weekend. Pojechałam na nocny dyżur. Lekarz zapytał, czy piłam alkohol, wiec przyznałam, że wypiłam dwa drinki. Był weekend, wiec mogłam sobie na to pozwolić. Lekarz stwierdził, że mam uczulenie na alkohol. Skoro tak lekarz stwierdził, wyeliminowałam go całkowicie ze swojego życia. Jednak przez kolejne miesiące, a miałam nawracające gorączki i bóle stawów. Lekarz mówił, że pewnie jestem przemęczona i zalecał odpoczynek od pracy, dostawałam zestaw witamin. Co do stawów, cały czas słyszałam: "jest pani gruba, musi pani schudnąć". Pewnego dnia w pracy ból okropnie się nasilał, jakby mi ktoś łamał kości, to było okropne. Czułam jak gdyby ktoś na żywca, przy użyciu gwoździ i młotka, łamał mi stawy, składał, a po chwili znowu łamał. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to będzie ostatni dzień mojej pracy...

To był 25 lipca 2018 roku.

- Udałam się do lekarza, który zalecił komplet badań z krwi - morfologię, CRP i OB. Został mi przepisany antybiotyk i stwierdzono ostre zapalenie stawów. Z dnia na dzień mój stan zdrowia zaczął się pogarszać. Drugi lekarz stwierdził, że będzie to angina i zalecił przyjmowanie nowego antybiotyku. Po dwóch dniach, kiedy już nie potrafiłam funkcjonować przy gorączce 40° C i nie do zniesienia bólem głowy, tata zawiózł mnie na SOR w Słupsku. Spędziłam tam dwa dni i dopiero po zbadaniu płynu rdzeniowego kręgosłupa stwierdzono zapalenie opon mózgowych. Zostałam przetransportowana karetką na sygnale ze Słupska do Gdańska na oddział zakaźny - relacjonuje kobieta.

Przy kolejnych badaniach potwierdzono - oprócz zapalenia opon mózgowych - też neuroboreliozę.

- Pomimo leczenia szpitalnego mój stan zdrowia pogarszał się. Lekarz stwierdził zapalenie mózgu. Ból i objawy towarzyszące były nie do wytrzymania. Po badaniu psychologicznym okazało się, że mam bardzo wysoki poziom lęku, zaburzony proces poznawczy, które służą nam do poznania rzeczywistości, uzyskania orientacji w otoczeniu, przyswajania wiedzy o otaczającym nas świecie i przetwarzania uzyskanych informacji, a następnie wyprowadzania ich do otoczenia w formie reakcji, jaką jest nasze zachowanie - opowiada Anna Antoń.