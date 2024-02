Pięcioletnia Julia ze Słupska walczy ze złośliwym guzem. Rodzice są zrozpaczeni, potrzebne jest wsparcie

Podczas, gdy Julię bada tomograf z kontrastem, przychodzą wyniki badań krwi. Wszystko w normie, co uspokaja rodziców. Jednak nie na długo. Wyniki tomografu nie pozostawiły złudzeń.

- Guz w główce naszego malucha. Nie wiemy, co to jest, ale jest! Od razu zostaliśmy poinformowani o natychmiastowym przewiezieniu do Warszawy do Centrum Zdrowia Dziecka – wspominają rodzice. - Następnego dnia, 4 stycznia, pierwsza narkoza i rezonans. 5 stycznia, kolejna narkoza, robimy punkcje, biopsje i pobranie szpiku. Diagnoza: guz twarzoczaszki, złośliwy mięsak! Dostaliśmy zdjęcie rezonansu i poznaliśmy wymiary tego potwora, aż 6 cm czystego zła w głowie naszego dziecka.