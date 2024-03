Lekarze z Miastka rzucili wypowiedzenia. Oddział wewnętrzny zamknięty

- Z przykrością informujemy, że z powodu niewystarczającego zabezpieczenia lekarskiego spowodowanego bezpodstawnym odstąpieniem lekarzy internistów od zawartej ze spółką umowy a tym samym odejściem od łóżek pacjentów jesteśmy zmuszeni czasowo zawiesić udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym z dniem 7 marca o godzinie 15 do 30 kwietnia - argumentuje Joanna Kosmala, prezes szpitala w Miastku. - Umowa zawarta przez internistów ze szpitalem nie przewiduje możliwości odstąpienia od niej. Zgodnie z zapisami umowy, każda ze stron może ją rozwiązać z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Obecnie w związku ze złożonymi przez lekarzy internistów wypowiedzeniem w dniu 25 stycznia 2024 roku, lekarze są w trakcie wypowiedzenia, które upłynie 30 kwietnia 2024 roku. Wniosek w sprawie czasowego zawieszenia udzielenia świadczeń w oddziale wewnętrznym został wysłany do wojewody pomorskiego, a także został poinformowany dyrektor pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Złe informacje dochodzą z Miastka. Wszystko na to wskazuje, że jutro zostanie zamknięty oddział wewnętrzny. Oświadczenie w tej sprawie zamieszczono właśnie na stronie miasteckiego szpitala. Jakie są powody tej dramatycznej decyzji?

Co stanie się z pacjentami, którzy w tej chwili przebywają w oddziale wewnętrznym?

- Pacjenci przebywający w oddziale w zależności od stanu zdrowia zostaną przetransportowani do innych podmiotów lub wypisani do domu - wyjaśnia prezes.

Jaka czeka przyszłość miasteckiego szpitala? Czy prezes ma "wyjście awaryjne". Zadaliśmy pytania. Czekamy na odpowiedzi.

