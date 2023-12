Leszek Kułakowski w muzycznym Kosmosie. Światowa premiera utworu słupskiego kompozytora

Czteroczęściowa suita Leszka Kułakowskiego nosi tytuł „Dialogues for an Improvising Piano and String Orchestra”, czyli "Dialogi na improwizujący fortepian i orkiestrę smyczkową". Przy fortepianie zasiadł kompozytor, a towarzyszyli mu: Piotr Kułakowski (kontrabas), Tomasz Sowiński (perkusja), orkiestra smyczkowa złożona ze słupskich filharmoników pod batutą Rubena Silvy.

- Jest to dzieło energetyczne, pulsujące rytmami i mieniące się kolorami - zapowiadał Leszek Kułakowski. I już wiemy, że słowa dotrzymał.

W I części suity pt. „Taniec Arlequina” fortepian zagrał rolę psocącego Arlekina, do którego zabawy włączały się smyczki. Było żywiołowo, energicznie, ciekawie.

II część „The Streets of New Orlean” zawiodła nas do mekki jazzu. Usłyszeliśmy blues, dixiland i... radosny gwar uliczny wykonany nie tylko instrumentalnie, ale i przez rozradowanych nową rolą rozgadanych nagle za pulpitami filharmoników. Bardzo dobry pomysł!