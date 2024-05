Majówka ze schroniskiem w Słupsku. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt

Gunther to cudowny ośmioletni kocurek - kto go pozna,ł ten wie jakim cudownym miziakiem i przytulakiem jest ten kot.

Niekoniecznie dogaduje się z innymi kotami, ale świetnie odnajdzie się w domu jako jedynak - gdzie kolana do siedzenia i ręce do miziania będą tylko dla niego. Fuego został sam w wolierze. Była rezerwacja, ale ktoś z niego zrezygnował i chłopak został sam. Ten cudowny kocurek urodzony około trzy lata temu, jest bardzo otwartym, przyjacielskim i miziastym kotem. Jest zaszczepiony, odrobaczony, zachipowany i wykastrowany. Nic tylko brać i cieszyć się z posiadania przyjaciela na lata.

To właśnie dla takich zwierzaków słupskie Schronisko dla Zwierząt zorganizowało po raz drugi festyn rodzinny pod hasłem "Majówka ze Schroniskiem". Przygotowania trwały wiele tygodni a zaangażowanych było mnóstwo osób - to pracownicy i wolontariusze ze schroniska, sponsorzy, bez których nic by się nie udało zrobić i przyjaciele zwierząt, na których zawsze można liczyć.