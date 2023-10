Mała Narew i POPRAD na poligonie w Ustce. Nocne strzelanie nad Bałtykiem

15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy od trzech tygodni szkoli się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

- To było najważniejsze strzelanie. Mimo że pogoda nie sprzyjała, cele zostały zrealizowane – mówi mjr Sylwester Czaplicki, szef sekcji wychowawczej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. - Odbyło się pierwsze rakietowe strzelanie jednostki ogniowej Mała Narew do celu powietrznego na odległość 23 kilometrów. Rakieta CAMM, która osiąga prędkość około tysiąca kilometrów na godzinę, dotarła do celu nad morzem na wysokości do 10 kilometrów. Cel został zniszczony. CPSP Ustka jest jedynym poligonem w Polsce, na którym można ćwiczyć strzelanie rakietowe.