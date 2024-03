Na poligonie w Ustce ćwiczyli żołnierze z wojsk obrony przeciwlotniczej

Na poligonie szkoliły się jednostki wchodzące w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Żołnierze ćwiczyli swoje umiejętności w obsłudze systemu rakietowo artyleryjskiego Pilica.

Wykonawcą systemu Pilica jest kilku zakładów zbrojeniowych wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej - PIT-RADWAR S.A., PCO S.A. oraz Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. System wszedł do uzbrojenia polskiej armii w 2020 r.

Pilica to systemu bardzo krótkiego zasięgu przeznaczony do obrony lotnisk czy baz logistycznych. W skład pojedynczego systemu baterii wchodzi sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowiskiem dowodzenia, stacją radiolokacyjną, dwoma pojazdami transportowymi oraz dwoma pojazdami amunicyjnymi. Z kolei każda jednostka ogniowa to dwie armaty 23 mm i dwie wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom lub Piorun. Każdy z zestawów posiada własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja daje możliwość prowadzenia działań autonomicznych, ale również operowania w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej.

3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej jest związkiem taktycznym podporządkowanym Dowódcy Generalnemu RSZ. Przeznaczona jest do osłony wojsk i obiektów przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza przez pilotowe i bezpilotowe środki napadu powietrznego.