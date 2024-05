Maturzyści z powiatu bytowskiego zaczęli dziś najważniejszy egzamin! Powodzenia

Maturalny kalejdoskop

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym część pisemna – od 7 do 24 maja, a część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. W ostatnich latach – ze względu na pandemię – maturzyści byli zwolnieni z części ustnej. W tym roku jednak nastąpił powrót do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.