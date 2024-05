Olimpijczyk i jego trofea. Spotkanie z Kazimierzem Adachem w Duninowie

- Żywą lekcję historii polskiego sportu przeprowadził w bibliotece w Duninowie Kazimierz Adach – mówi Zbigniew Podolak z Centrum Kultury Gminy Ustka. - W jego bokserskim dossier, oprócz największego osiągnięcia, czyli wywalczenia brązowego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku w Moskwie, są jeszcze takie zdobycze jak chociażby: 3-krotny Mistrz Polski i 3-krotny wicemistrz Polski, uczestnictwo w Mistrzostwach Świata i Europy, 10-krotne reprezentowanie Polski w meczach międzypaństwowych. Kazimierz Adach to postać nietuzinkowa. Był znakomitym sportowcem, z imponującym bilansem, na który złożyło się 309 stoczonych walk - 275 zwycięstw, 6 remisów i tylko 28 przegranych.

- Na spotkanie w Duninowie Kazimierz Adach przyjechał z częścią swoich sportowych trofeów, co wzbudziło żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Jednym z nich był wójt gminy Ustka Rafał Konon - relacjonuje Zbigniew Podolak. - Kazimierz Adach okazał się wyjątkowo barwnym gawędziarzem i rozmówcą. Opowiadał między innymi o swojej bokserskiej inspiracji, a okazała się nią zwycięska finałowa walka Jerzego Kuleja na IO w Meksyku. Kazimierz Adach nie ukrywał, że przez całą swoją sportową karierę chciał nawiązać do pięknych tradycji w wadze lekkiej, którą to wagę reprezentowali wcześniej tacy wybitni zawodnicy jak Aleksy Antkiewicz, Kazimierz Paździor, Józef Grudzień i Jan Szczepański. Padło wiele ciekawych pytań, z których szczególnie szczere okazały się zadawane przez piłkarzy drużyny stowarzyszenia Gol Ekipa prowadzonej przez Rafała Cętkowskiego. Wartością dodaną eventu było pojawienie się na nim Jana Kowalewskiego, kolejnego znakomitego boksera Czarnych Słupsk.

Spotkanie poprowadził Jarosław Stencel z Centrum Kultury Gminy Ustka.