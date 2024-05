Gminne obchody Dnia Strażaka, 20-lecia gminy Tuchomie w Unii Europejskiej

Gminne obchody to również doskonała okazja do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.

„Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

"Odznakę Strażak Wzorowy" otrzymali:

Ponadto prezes OSP Tuchomie Marek Reschke złożył podziękowania za dotychczasowe działania, inicjatywy oraz zaangażowanie dla

• druha Wojciecha Błaża

• druha Sylwestra Kręckiego

• druha Damiana Chamier Gliszczyńskiego

Dla wszystkich przybyłych gości, którzy mieli z sobą elementy patriotyczne, przygotowane zostały prezenty. Dla najmłodszych oraz druhów i druhen z MDP, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu przygotował zawody sportowe. Dzieci mogły korzystać także z wielu innych strażackich atrakcji: każdy mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ugasić pożar domu wykorzystując hydronetkę oraz nauczyć się obsługi sprzętu do ratownictwa technicznego. Dla strażaków OSP z gminy Tuchomie na boisku przygotowany został turniej piłkarski o puchar Wójta gminy Tuchomie, w ramach którego uczestnicy konkurowali z sobą, ubrani w mundury specjalne, które na co dzień wykorzystują do działań ratowniczo-gaśniczych co przysporzyło olbrzymią dawkę dobrego humoru i zdrowiej rywalizacji.