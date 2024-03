Mieszkańcy Damnicy mają dość drogich zakupów. Chcą w swojej miejscowości supermarketu

- Odnosząc się do kwestii zarzutu o nie sprowadzanie przez gminę dużych sieci handlowych wyjaśniam, że gmina na każdym etapie powyżej wskazanego procesu inwestycyjnego wspierała działania inwestora, o czym świadczą wskazane fakty. Co więcej, już w 2020 r. Gmina Damnica wystawiła na sprzedaż działkę gminną, której funkcja spełniała warunki budowy sklepu typu market. Ogłoszone były trzy przetargi na sprzedaż tej nieruchomości, jednak nikt z potencjalnych zainteresowanych nie złożył oferty. To również świadczy o zainteresowaniu gminy działaniami mającymi na celu sprowadzenie inwestora, który wybudowałby market. W październiku 2020 r. gmina podjęła również działania zmierzające do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tych działań uchwalono MPZP zakładający m.in. wydzielenie terenu pod budowę kolejnego marketu w miejscowości Damnica – przekazuje samorząd.