Mieszkańcy i działkowcy przeciwko budowie Trasy Olimpijskiej. Chcą powrotu do pierwotnej koncepcji przebiegu ringu

Mieszkańcy odpierają argumenty miasta przemawiające za budową Trasy Olimpijskiej. Zaznaczają, że planowana droga, podobnie jak niemożliwa do realizacji w opinii ratusza Trasa Północna, również przetnie obszar NATURA 2000 oraz tereny zalewowe. Podobnego zdania są działkowcy. Nie chcą przekazać pod budowę drogi swoich ogórków, w które inwestowali latami.

- Są wśród nas działkowcy, którzy mają działki po 20, 30 lat, a nawet 60. W okresie kryzysów te działki dawały schronienie, wyżywienie ludziom. W tym momencie pojawia się droga. To wszystko zostanie zniszczone. Zostanie zabrane około 40 proc. działek, droga przejdzie przez środek. Na działkach są drzewa, które były sadzone 40 lat temu i jeszcze dają owoce. To wszystko zostanie zniszczone przez jedną drogę, jeden pomysł jednej osoby – ubolewa pan Michał. - Nam nie chodzi o odszkodowania, chcemy zachować swoje działki. Traktowano nas jak powietrze, nie zaproponowano jakiejkolwiek rozmowy, możliwości ugody. Zgłosiliśmy też, że skoro chcą zbudować tutaj drogę, nie przewidziano parkingów dla nas, żebyśmy my mogli dojeżdżać do pozostałych działek. Ktoś wpadł na pomysł, na kolanie to narysował, a teraz ktoś to próbuje kolanem przepchać – dodaje. W swojej opinii nie jest odosobniony.