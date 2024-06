Miliony euro na kolejne inwestycje w regionie słupskim. W Białym Spichlerzu w Słupsku podpisano porozumienie w tej sprawie

W ramach tego projektu do Słupska trafi ponad 100 milionów złotych, z czego 39 mln zostanie wydane na kolejne autobusy elektryczne oraz budowę infrastruktury do ich obsługi.

- Kierujemy do ZIT-u słupskiego 46 mln euro, które wykorzystane będą m.in. odnawialne źródła energii, termomodernizacje budynków, budowa dróg rowerowych oraz zakup zeroemisyjnych pojazdów. Takie działania, na które społeczeństwo słupskie od lat czeka – mówił marszałek Struk.

Do regionu słupskiego powędruje ponad 46 milionów euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka.

W piątek samorządowcy z powiatu słupskiego i z urzędu marszałkowskiego podpisali porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka. Chodzi o pieniądze dla regionu w aktualnej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Projekty są gotowe do składania wniosków, a ich realizacja może się rozpocząć nawet w tym roku.

- Dzięki unijnej dotacji zakupimy 12 pojazdów, w tym sześć przegubowych oraz nowum – autobusy krótkie na 10,5 metra. Bez dofinansowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować tej inwestycji – zaznaczyła Anna Szabłowińska, prezes MZK Słupsk.

W praktyce w Słupsku będzie to 18 zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych z przystosowaniem do zmian klimatu czy budową zielonej infrastruktury. Do realizacji zakwalifikowano też inwestycje w zakresie zachowania bioróżnorodności i mobilności miejskiej, w tym budowę dróg rowerowych i buspasów.

Urząd marszałkowski zapewnia, że podpisane porozumienie będzie uzupełniane o pozostałe projekty, w tym w zakresie ochrony zdrowia oraz wsparcia integracji społecznej i gospodarczej migrantów. Inwestycje będą realizowane w gminach powiatu słupskiego: Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, Kobylnicy, Redzikowie i Ustce oraz w Słupsku i mieście Ustka.