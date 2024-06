Iwona Warkocka: Ważna jest praca nad odbudowaniem lokalnej wspólnoty samorządowej

Jaki jest Pani główny cel do zrealizowania w trwającej kadencji?

Ostatnie wybory pokazały, że jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem. Moim zdaniem bardzo ważna jest praca nad odbudowaniem lokalnej wspólnoty samorządowej. Myślę o ciągłej poprawie komunikacji i przepływie informacji między urzędem, jednostkami i mieszkańcami. Różnimy się, i w tej różnorodności jest przestrzeń do budowania społeczeństwa świadomego swoich potrzeb i możliwości ich realizacji w oparciu o wzajemny szacunek.

Do realizacji jakich inwestycji w gminie zamierza Pani dążyć?

Jesteśmy w trakcie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej. To bardzo ważna i potrzebna inwestycja, szczególnie dla rodzin opiekujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Centrum zacznie funkcjonowanie w przyszłym roku. W miejscowości Budowo w przyszłym roku powstanie nowy budynek przedszkola dla 50 dzieci. Do końca przyszłego roku wyremontowane zostaną wszystkie obiekty edukacyjne na terenie gminy. Kolejne zadanie to budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej. Powstanie nowy obiekt dla 80 maluchów przy ulicy Jana III Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej. Zapewnimy niezbędne zaplecze i zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. Otwarcie powinno nastąpić w 2026 r. Mieszkańcy Skarszowa Górnego od 3 lat czekają na przebudowę drogi. To wyjątkowo trudna inwestycja. W trakcie jej projektowania spotkaliśmy wiele trudności, które bezpośrednio wpłynęły na wydłużenie terminu realizacji. W tym miejscu pragnę podkreślić, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i inwestycja zostanie wykonana. Czekamy również na rozstrzygnięcie projektu „Utworzenie Centrum Kultury” w budynku sali gimnastycznej przy „czerwonej szkole” w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki temu wdrożymy nową ofertę kulturalną np. organizację koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych. Przed nami również przebudowa obiektów służby zdrowia, punktu rehabilitacji i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Chcemy unowocześnić budynek remizy strażackiej w Dębnicy Kaszubskiej. Gruntowny remont zapewni wysoki standard korzystania dla druhów z OSP i mieszkańców, chcemy bowiem utworzyć w tym budynku Dzienny Dom Seniora. Zmodernizujemy zaplecze kuchenne, zainstalujemy windę, przebudujemy pomieszczenia sanitarne i dostosujemy do potrzeb użytkowników.