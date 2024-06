Zobacz zabawki z przeszłości i potańcz na świeżym powietrzu - w sobotę w Swołowie

"Nie-zabawki" to wystawa prezentująca tradycyjne zabawkarstwo drewniane w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – Oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - na przykładzie twórczości współczesnego rzeźbiarza Piotra Rogalińskiego inspirowanej dawną twórczością ludową i towarzyszące jej wydarzenia przybliżające różne aspekty zjawisk kultury ludowej.

Do działań towarzyszących wystawie "Nie-zabawki" należeć będą: przygotowanie rzeźby do interaktywnego zewnętrznego etno placu zabaw dla dzieci, wystawienie spektaklu „Dawne zabawki ludowe w Polsce” oraz potańcówka na dechach do granych na żywo polek i oberków w wykonaniu kapeli Odloty. Autorem bądź współautorem wszystkich działań jest artysta Piotr Rogaliński.

- Zaproszenie artysty o wielu talentach, eksplorującego różne obszary sztuki ludowej umożliwia jednoczesne popularyzowanie szerokiego spektrum zagadnień związanych z materialnym i niematerialnym dziedzictwem. Wydarzenie przybliży uczestnikom wiedzę na temat różnych dziedzin kultury ludowej: zabawkarstwa, teatru obrzędowego, rzeźby, muzyki, tańca, śpiewu. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w otoczeniu autentycznych zabytków muzeum na wolnym powietrzu - zachęcają organizatorzy.