Miliony na przebudowę mostu i ulicy Królowej Jadwigi w Miastku

To bardzo ważne informacje dla mieszkańców Miastka, a przede wszystkim kierowców. Gmina Miastko otrzymała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę mostu i ulicy Królowej Jadwigi. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich elementów pasa drogowego, mostu i kanalizacji deszczowej.

Kilka dni temu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz oraz wicewojewoda pomorski Emil Rojek podpisali stosowną umowę na przekazanie pieniędzy.

Planowany koszt przeprowadzenia inwestycji to ponad 3,2 miliona złotych.

Jak ważna jest ta inwestycja dla miastczan?

- To ważna inwestycja zarówno w aspekcie bezpieczeństwa, jak i codziennego komfortu jazdy mieszkańców! To najstarsza część miasta - mówią urzędnicy. - Ten most jest strategicznym miejscem, jego konstrukcja jest stara, trzeba ją wzmocnić. Przy tej ulicy jest wiele punktów usługowych, działalności gospodarczych. Dostawy muszą tam być prowadzone, gdyby most został wyłączony z ruchu ze względu na jego zły stan przedsiębiorcy mieliby duży problem. Do tego nie chcemy dopuścić. Ta inwestycja to nasz priorytet, dlatego tak mocno staraliśmy się o dofinansowanie.