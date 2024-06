Kolejne remonty dróg w powiecie słupskim. Gdzie znikną dziury, a pojawi się nowy asfalt?

Gdzie będą remonty?

Z zapowiedzianych remontów i współpracy z powiatem zadowoleni są lokalni samorządowcy.

- Nasz odcinek jest najkrótszy, ale jak najbardziej potrzebny. To droga na wjeździe do miejscowości Dobrzęcino. Droga ta jest w bardzo złym stanie. Mieliśmy zgłoszenia od mieszkańców, jak istotna jest modernizacja i remont tej drogi. Dzięki dofinansowaniu udało nam się pozyskać środki. Partycypowaliśmy w kosztach – 20 tys. złotych z gminy Kobylnica zostało przeznaczone na to zadanie – mówi Anna Gliniecka-Woś pełniąca obowiązki wójta gminy Kobylnica.